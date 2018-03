Zasłonił tablice z nazwą ul. Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku. Przyszła już po niego policja

Policjanci przyszli do mieszkania Krzysztofa Adamskiego, który w nocy zniszczył i zasłonił tablice z nazwą ulicy Lecha Kaczyńskiego. Przesłuchali i postawili zarzuty. Gdańszczanin opowiada o szczegółach.

Służby komunalne od początku tygodnia wymieniają tablice na siedmiu gdańskich ulicach , których nazwy zostały zmienione z powodu wejścia w życie ustawy dekomunizacyjnej. We wtorek pracownicy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni pojawili się na dotychczasowej ul. Dąbrowszczaków na Przymorzu. Zawiesili znaki z nową nazwą, ale starych tablic nie odkręcili, a tylko je zasłonili.

Już pierwszej nocy po zawieszeniu zasłonił tablice z nazwą ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Policji nie było trudno do niego dotrzeć, bo tym wyczynem również pochwalił się Facebooku.

Zwrócił uwagę na jedną rzecz. "OK, taka ich robota, ale zastanawiam się, dlaczego nie działają tak szybko gdy komuś ukradną auto. Albo gdy na mieście jest bójka. Może to dlatego, że w tak błahych sprawach nie dzwoni Komenda Główna Policji z ponagleniem, że to priorytetowa sprawa?" - dodał Adamski.