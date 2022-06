Zamieszki w Stambule. Przerwano paradę równości

To nie pierwszy raz, gdy finał parady równości w Turcji kończy się ulicznymi bójkami. Odkąd uchwalono nowe prawo, na ulicach wielokrotnie dochodziło do brutalnych starć z policją. Służby strzelały do tłumu kulkami z gazem łzawiącym, jak również legitymowały oraz zatrzymywały uczestników parady.