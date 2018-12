Założyciel partii o. Rydzyka krytykuje PiS. "Decyzje dotyczące ojczyzny zapadają poza jej granicami"

Tydzień temu WP ujawniła, że zaufany człowiek o. Tadeusza Rydzyka, eurodeputowany PiS Mirosław Piotrowski, zakłada nową partię polityczną. Piotrowski nie chciał wówczas nic powiedzieć o programie nowego ugrupowania. Jego najnowszy felieton nie pozostawia jednak złudzeń.

- Formacja Zjednoczonej Prawicy doszła do władzy na fali haseł o konieczności powstania z kolan w polityce zagranicznej. "Dość poklepywania po plecach przez decydentów Unii Europejskiej" - twierdzili politycy PiS. Obecnie kapitulują i padają na kolana przed unijnym komisarzem Fransem Timmermansem oraz TSUE - mówi poseł PE. - Cofają uchwalone w Polsce ustawy: a to o ratowaniu Puszczy Białowieskiej - dopuszczając do jej dalszej degradacji, a to cofając reformę sądownictwa i przywracając na stanowisko I prezes Sądu Najwyższego, a to zamrażając ustawę o repolonizacji mediów - kontynuuje eurodeputowany PiS.

Piotrowski stwierdza, że na hasłach dotyczących m.in. pozbawienia wpływu zagranicznego kapitału na polskie media i ich dekoncentracji PiS doszedł do władzy. - I co? I jest jak w piosence Andrzeja Sikorowskiego: I co, i co, i co, i co? I nic, i nic i nic, i nic. Nic, kochani, więcej z nas nie wyciągniecie. Dżentelmeni oraz damy, a o takich dziś śpiewamy, o szczegółach nie powiedzą za nic w świecie. Pytanie jednak brzmi, czy w naszej polityce aby na pewno mamy do czynienia z dżentelmenami i damami i czy rezydują oni w Polsce - zastanawia się profesor.