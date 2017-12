W UE jest grupa, która zagraża interesom Polski? "Gołym okiem widać"

- W ich oczach polskie władze to rewizjoniści, czyli najgorszy sort rewolucji. Trzeba ich tępić w zarodku - skrytykował unijnych komisarzy i działającą w ramach UE Grupę im. Altiero Spinellego Mirosław Piotrowski. Europarlamentarzysta uważa, że jej wartości nie są zbieżne z kierunkiem, w którym powinna podążać Polska. A wręcz mogą nam zaszkodzić.

Europarlamentarzysta uważa, że Grupa im. Altiero Spinellego - nazwana tak na cześć komunistycznego polityka z Włoch - "walczy" o wdrażanie celów działacza, zmieniając jedynie ich nazwę. - To, co Spinelli nazywał „likwidacją państw narodowych”, oni określają jako „pogłębianie integracji”, „więcej Europy w Europie”, etc. - tłumaczy Piotrowski.