Zalane drogi, zerwane dachy. Gwałtowna nawałnica przeszła nad Polską

Zastępca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Raciborzu kpt. Mateusz Musioł poinformował, że większość interwencji w jego powiecie to usuwanie skutków silnych wiatrów, w tym wyjazdy do zerwanych dachów z budynków mieszkalnych. Takich przypadków było w powiecie co najmniej kilka. - Jest bardzo dużo zalanych posesji, bardzo dużo powalonych drzew - zrelacjonował kpt. Musioł.