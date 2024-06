Tragiczny bilans pielgrzymki do Mekki. Nie żyje ponad 900 osób

- Wszystkie egipskie ofiary poza jedną zmarły z powodu upału - powiedział arabski dyplomata. Do tej pory odnotowano również śmierć co najmniej 60 Jordańczyków. Wśród 600 egipskich ofiar znajdowało się wielu pielgrzymów, którzy przyjechali do Mekki unikając oficjalnej rejestracji, tym samym nie mając możliwości wejścia do przestrzeni klimatyzowanych - podały francuskie media.