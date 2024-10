Zakopane się wyludnia. Pracowników nie stać na życie w mieście

Do początku sezonu zimowego zostały niespełna dwa miesiące. Dla górali to czas intensywnych przygotowań oraz zatrudniania pracowników sezonowych. Każda para rąk do pracy jest potrzebna, samo Zakopane w okresie od świąt Bożego Narodzenia do końca ferii zimowych odwiedzi kilkaset tysięcy osób, czytamy w wyborczej.pl.