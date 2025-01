Zakłócenia GPS na Bałtyku. Rybacy wracają do tradycyjnej nawigacji

Nowoczesne systemy nawigacyjne na statkach przestają działać, co zmusza załogi do korzystania z tradycyjnych kompasów.

- Są takie zakłócenia, że u nas na ekranach wszystko niknie. Kompasy satelitarne, nawet radar: nic nie działa. Coraz częściej musimy wracać do tradycyjnych metod nawigacji. Najważniejszy jest tradycyjny kompas i nim musimy się posiłkować, jak Magellan - powiedział reporterowi RMF FM pan Benek, rybak z Helu.

Nie tylko statki mają problemy z nawigacją. Brytyjski dziennik "The Sun" informował o zakłóceniach GPS w lotach pasażerskich nad Europą. Rosjanie mają zakłócać sygnały, co dotyka loty w regionie Morza Bałtyckiego, w tym do Polski, Turcji i na Cypr.