Linie lotnicze zawiesiły loty. Sprawą zajmie się UE i NATO

Reakcja fińskich linii lotniczych

W zeszłym tygodniu, w czwartek i piątek, dwa samoloty fińskiego przewoźnika Finnair były zmuszone do powrotu do Helsinek, gdy przez zakłócenia sygnału GPS nie mogły planowo wylądować na lotnisku w Tartu. W odpowiedzi na te incydenty, kierownictwo linii lotniczych podjęło w poniedziałek decyzję o zawieszeniu na miesiąc codziennych lotów z Helsinek do Tartu.