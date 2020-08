Zakaz lotów do Polski. Jest już projekt nowego rozporządzenia

Już w ubiegłym tygodniu miało zostać opublikowane nowe rozporządzenie o zakazie lotów do Polski. Od 26 sierpnia zakaz ten miał objąć m.in. Hiszpanię oraz Maltę. Rząd zdecydował jednak, że do początku września obowiązywać będzie dotychczasowa lista 43 państw .

- Chcemy, żeby Polacy mogli wrócić z wakacji i żeby ich to nie zaskoczyło. Nie chcemy tego robić z dnia na dzień, stąd opóźnienie we wprowadzeniu nowej listy do 1 września. To szczególna w Polsce data, kiedy większość wypoczynków się kończy - tłumaczył w rozmowie z WP dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia.