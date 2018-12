Zaginął Piotr "Rysiek" Rysak. Ostatni raz widziano go przed klubem Cubano

Trwają poszukiwania 27-letniego Piotra Rysaka. Ostatni raz widziano go przed warszawskim klubem Cubano 29 listopada ok. północy. Znajomi i rodzina twierdzą, że to "pełen życia i radosny człowiek", który nigdy nie urywał z nimi kontaktu.

Piotr Rysak zaginął 29 listopada (facebook)

W dniu zaginięcia Piotr Rysak miał na sobie szary, długi płaszcz, ciemno-niebieską marynarkę z materiału, białą koszulę, bordowe spodnie oraz czarny szalik. Mężczyzna zniknął z pola widzenia kamer klubu Cubano przy ul. Aleksandra Fredry 6 o godzinie 00:10. Poszukujący go znajomi twierdzą, że najprawdopodobniej postanowił wrócić do domu na piechotę.

"Kontakt urwał się o godzinie 00:48 (SMS). Od tej pory wiemy na pewno, że Rysiu nie włączył telefonu. Do soboty wieczorem nie był dostępny na FB czy Messengerze, tego dnia udało nam się dostać na jego konto żeby sprawdzić potencjalne poszlaki. Niestety nic. Szpitale sprawdzone, wytrzeźwiałki również" - czytamy w poście opublikowanym przez jego znajomą.

Jak zaznaczono, "Piotrek to pełen życia i radosny człowiek, syn i przyjaciel". "Nigdy nie urywał kontaktu i nie znikał, tym bardziej martwimy się o niego i jego stan" - podkreślają jego przyjaciele.

