"Żaden minister nie jest sędzią sędziów". KOS wspiera sędziego Włodzimierza Wróbla

- Włodzimierz Wróbel to jeden z lepszych sędziów, z którym współpracowałam. Doskonały naukowiec, bardzo dobry sędzia, który brał czynny udział w uchwale trzech połączonych izb. Chcę to jasno powiedzieć: nie możemy milczeć, kiedy państwo prawne jest łamane. Trójpodziału władzy w zasadzie nie ma, a rola ministra sprawiedliwości wykracza ponad to, do czego jest konstytucyjnie uprawniony. Żaden minister nie jest sędzią sędziów - mówiła prof. Gersdorf.