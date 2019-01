Zaćmienie Księżyca 2019: Superksiężyc zobaczymy już w poniedziałek, 21 stycznia. Ostatni raz Księżyc znajdował się tak blisko Ziemi w 1948 roku, czyli 71 lat temu.

Zaćmienie Księżyca 2019 – Superksiężyc

Dobra wiadomość dla obserwatorów zjawisk astronomicznych. Już niedługo pojawi się kolejna, doskonała okazja, żeby spojrzeć w nieboskłon. W poniedziałek, 21 stycznia 2019 będziemy świadkami zaćmienia naszego naturalnego satelity w momencie, gdy znajdzie się najbliżej Ziemi. Zjawisko to określone jest mianem Superksiężyca i będziemy mogli podziwiać je już jutro Całkowite zaćmienie Księżyca przy jego najbliższym położeniu względem naszej planety nastąpi przed godziną 5 rano, natomiast moment kulminacyjny będzie mieć miejsce o 06:12. Zjawisko to jest wyjątkowe, ponieważ ostatni raz Księżyc znajdował się tak blisko Ziemi w 1948 roku, czyli 71 lat temu.

Zaćmienie Księżyca – czym jest Superksiężyc?

Superksiężyc to potoczna i astrologiczna nazwa księżyca w pełni, znajdującego się w syzygijnym preygeum (punkt orbity znajdujący się najbliżej Ziemi) swojej orbity. Osiąga wówczas najmniejszą odległość od nasze planety. Według danych NASA znajdujący się w takim położeniu Księżyc dla obserwatorów jest do 14% większy i świeci do 30% intensywniej niż w apogeum. Nazwę Superksiężyc w 1979 roku wprowadził astrologii Richard Nolle. Określała moment, w którym Słońce, Księżyc oraz Ziemia znajdą się wokół siebie w linii prostej, a Księżyc dodatkowo będzie w swoim perygeum. Położenie to występuje średnio raz w roku.