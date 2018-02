Zachciało się wolnego, no to... Sieci handlowe obrzydzają pracownikom wolną niedzielę

Za wolną niedzielę pracownicy sklepów zapłacą wysoką cenę. Będą tyrać do północy w soboty i piątki, a w poniedziałek zaczną pracę już o godzinie 0.15. Sieci handlowe zaczęły już wydłużać czas pracy swoim pracownikom.

- Są już sklepy, gdzie praca będzie kończyć się w sobotę o północy, a zacznie w poniedziałek o godzinie 0.15. To wypacza sens wolnej niedzieli. Ostrzegałem polityków, że trzeba dokładniej określić czas pracy sklepów, inaczej sieci handlowe zaczną tworzyć takie kombinacje - mówi Alfred Bujara, szef NSZZ Solidarność Pracowników Handlu. Ujawnia, że informację o wydłużonych godzinach pracy w dniach wokół wolnych niedziel przedstawiły swoim pracownikom m.in. sieci handlowe Auchan oraz Biedronka . Robią to zmieniając regulamin pracy. W niektórych sklepach trwają negocjacje. Pracownicy i reprezentujący ich związkowcy z Solidarności nie chcą zgodzić się na tę zmianę.

Dłuższe godziny otwarcia sklepów mają zrekompensować ewentualne straty wynikające z zakazu handlu w niedziele . Według informacji szefa Solidarności portugalska sieć chce najwcześniej uruchomić biznes. Zrobi to kwadrans po północy w poniedziałek - kiedy do sklepów zaczną docierać pierwsze dostawy towaru. Jak wiadomo w Biedronkach obsada sklepu spełnia też rolę zaopatrzeniowców. Pierwsza zmiana przyjmie towar, uporządkuje palety, następnie otworzy sklep i siądzie na kasach.

Sieć wyjaśnia, że rozwiązanie wprowadzono we wrześniu 2017 roku i tylko w jednym ze sklepów we Wrocławiu . To ze względu na "duże zainteresowanie klientów robieniem zakupów w późniejszych godzinach". Na pytanie, czy Napoleon robi sobie żarty z ustawy - nie odpowiadają.

- To absurd! Naprawdę sądzą, że klienci będą przychodzić w nocy po masło i bułki? - pyta oburzony Bujara. Dodaje, że nie jest zadowolony z ostatecznego kształtu ustawy o zakazie handlu w niedziele. Związek będzie jeszcze zabiegał o doprecyzowanie w przepisach godzin otwarcia sklepów. "Prawdziwa wolna niedziela" to czas od godziny 22 w sobotę do minimum 5 rano w poniedziałek.

Pierwsze niedziele wolne od handlu to 11 i 18 marca.