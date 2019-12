Ząbkowice Śląskie. Znamy datę pogrzebu rodziny, która zginęła z rąk 18-latka

18-letni maturzysta bestialsko zabił siekierą swoich rodziców i 7-letniego brata. W sobotę odbędzie się pogrzeb ofiar mordu.

Cała trójka zginęła z rąk 18-letniego Marcela C. Maturzysta miał kłócić się z rodzicami. Według doniesień mediów, chłopak nie mógł pogodzić się z tym, że rodzice usiłowali odciąć go od gier komputerowych i w ten sposób zmobilizować go do nauki.