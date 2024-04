Z rządu do PE. Fogiel: ministrowie przetrwali dłużej niż 100 konkretów

Ministrowie kandydują do Parlamentu Europejskiego

- Traktujemy te wybory poważnie, na te wybory wysyłamy polityków ze znanymi nazwiskami. Jeżeli mówimy, że jedność Unii Europejskiej jest dziś zagrożona, to PO wysyła znanych polityków, by wynik był jak najlepszy, oraz by ci politycy mogli jak najlepiej reprezentować polskie interesy. Najgorszą możliwą rzeczą jest to, co dzieje się z politykami PiS, którzy są we frakcji w PE, która nie ma wpływu na żadne ważne decyzje. Mieliśmy do czynienia z teatrem absurdu - mówił senator Krzysztof Kwiatkowski związany z KO.