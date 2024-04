Gorąco w programie. Kowal poirytowany pytaniami. "Największa maruda"

- To, co jest szokujące dla wielu wyborców obecnej koalicji to fakt, że dopiero co ten rząd powstał, 13 grudnia został powołany. Mijają 4 miesiące i szefowie kluczowych resortów startują do Brukseli i de facto wysyłają sygnał, że nie wierzą w przyszłość tej koalicji - mówił europoseł.