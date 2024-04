Lewica odkrywa karty. Wiadomo, kto wystartuje do PE

Lewica zaakceptowała listy kandydatów do europarlamentu. W ostatnich tygodniach trwały zażarte walki o ich końcowy kształt. Do najbardziej widowiskowego konfliktu doszło na Śląsku. Europoseł Łukasz Kohut, nie zgadzając się na decyzję centrali, by zepchnąć go na dalsze miejsce, zdecydował kandydować z list Koalicji Obywatelskiej.