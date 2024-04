Co z Saryusz-Wolskim? Możliwy nagły zwrot

W tych przeciekach mało skupiano się na Jacku Saryuszu-Wolskim. To wieloletni europoseł, w przeszłości należący do Platformy Obywatelskiej. W 2017 roku niespodziewanie rząd Beaty Szydło zgłosił go jako kandydata na szefa Rady Europejskiej, kiedy Donald Tusk starał się o reelekcję na to stanowisko. Kandydatura ta upadła, a Saryusz-Wolski związał się z PiS i frakcją konserwatystów w PE. Do teraz nie wiadomo, z którego okręgu i miejsca miałby startować.