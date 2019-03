Wyż Irmelin opuszcza Polskę. Nadchodzi spore ochłodzenie i przymrozki

Od północnego zachodu idzie do nas zatoka niżowa, która wypiera ciepłe masy powietrza. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek od wybrzeża po Ziemię Lubuską, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką i zachodnie Mazowsze temperatury mogą spaść poniżej zera.

Nieprzyjemny wiatr i przelotny deszcz

Prognozy na przyszły tydzień nie napawają więc optymizmem. Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Żuławach i Suwalszczyźnie ok. 8 st. C. Najcieplej (12 st. C.) ma być na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Poniedziałek to prawdopodobnie kolejny dzień, który wielu z nas upłynie pod znakiem nieprzyjemnego wiatru.