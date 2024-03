Wysyłał nagie zdjęcia. Pierwszy taki wyrok w Anglii

Hawkes w przeszłości był skazany za czyn o charakterze pedofilskim. Zgodnie z wtorkowym wyrokiem sądu trafi do więzienia na 66 tygodni, z czego rok, czyli 52 tygodnie, to wyrok za sam cyber flashing, a pozostałe tygodnie zostały zasądzone za złamanie zasad wyroku w zawieszeniu. Mężczyzna otrzymał również 10-letni zakaz zbliżania się do swoich ofiar i został objęty 15-letnim programem prewencji przestępstwom seksualnym.