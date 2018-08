Wypadek na Pomorzu. Piorun poraził 11-latka

Piorun poraził chłopca w miejscowości Pasieka koło Miastka na Pomorzu. Interweniowała załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nieprzytomny 11-latek trafił do szpitala w Gdańsku.

Na miejsce zdarzenia przybyła załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 11-latek przeżył, ale nieprzytomny trafił do jednego z gdańskich szpitali.

Strażacy apelują o to, by podczas burzy omijać okolice drzew. Są to jedne z najniebezpieczniejszych miejsc w czasie wyładowań atmosferycznych. Zakazana jest również kąpiel na otwartych zbiornikach. Podczas burzy należy unikać korzystania z urządzeń elektrycznych.