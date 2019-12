Wypadek limuzyny SOP. Michał Dworczyk komentuje

- Mamy okres przejściowy w SOP. Jednak ochraniani czują się bezpiecznie - powiedział Michał Dworczyk. To reakcja szefa kancelarii premiera na wypadek limuzyny, w której jechał minister Jarosław Gowin.

- Mamy do czynienia z okresem przejściowym w SOP, podczas którego pewne procedury muszą się dotrzeć i muszą zostać doprowadzone do perfekcji. Wypadki, kolizje, stłuczki kierowców, wcześniej BOR-u a dziś SOP-u, od czasu do czasu się zdarzają - mówił polityk.