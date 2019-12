Patryk Jaki reaguje na raport NIK. "Jest łatwym chłopcem do bicia"

NIK przedstawił raport z kontroli w Służbie Więziennej. Wynika z niego, że nieprawidłowości mogły narazić Skarb Państwa na wielomilionowe straty. W obronie zarządzanej przez siebie służby stanął Patryk Jaki.

Patryk Jaki napisał na Twitterze, że choć zarzuty nie mogą go dotyczyć, to stanie w obronie Służby Więziennej. "Jak zwykle jest łatwym chłopcem do bicia" - napisał europoseł PiS. Raport NIK dotyczy kontroli Służby Więziennej z okresu, kiedy to on sprawował nad nią nadzór.