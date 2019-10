Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Paweł Kukiz: stworzymy jeden klub z PSL

Wybory Parlamentarne 2019. - Na dziś mamy pewne, że wspólnie z PSL tworzymy jeden klub: PSL-Kukiz'15-Koalicja Polska. Jak on się będzie nazywał, to już jest kwestią decyzji - powiedział Paweł Kukiz.



Wybory parlamentarne 2019. Paweł Kukiz i Władysław Kosiniak-Kamysz po ogłoszeniu wyników (East News)

Paweł Kukiz pytany przez PAP, czy sześciu posłów to dobry wynik dla Kukiz'15 (na wejściu do Sejmu w 2015 roku miał 42 posłów), odpowiedział, że obecny ustrój "uniemożliwia innym posłom partycypowanie w procesie legislacyjnym". - Mogą co najwyżej przeszkadzać, ale partia władzy sobie i tak z tego nic nie robi, bo wszystko swoje może przepchnąć - przekonywał lider Kukiz'15.

Przyznał, że mając mniejszą grupę posłów, "nie będzie musiał ich pilnować". - Zamiast tracić czas na pilnowanie, by klub się nie rozpadł do końca kadencji, tak jak to było w obecnej kadencji, będę mógł zrealizować to, o czym marzyłem wcześniej - zaznaczył.

Muzyk dodał, że zależy mu, "by prowadzić działalność edukacyjną, tłumaczyć ludziom, że nie żyjemy w państwie demokratycznym, a w państwie autorytarnym, tłumaczyć kapitalne znaczenie zmian ordynacji wyborczej, kapitalne znaczenie wprowadzenia obligatoryjnych referendów, obniżenia opodatkowania".

Na pytanie, czy "ego Pawła Kukiza nie będzie chciało wyjść z klubu Kukiz'15" i "wybić się na niepodległość", zaprzeczył. Podkreślił, że jego ego zostało zrealizowane w czasach rock'n'rolla. - Na scenie mam władzę taką, jakiej nigdy nikt nie zobaczy z tych polityków (...). Na scenie mam taką władzę, dając ludziom emocje. Te emocje do mnie wracają, potem ja im znowu te emocje oddaje - to jest coś przecudownego, więc ja nie mam żadnych aspiracji. (...) Jeżeli chodzi o ego, to jestem spełniony - mówił polityk w rozmowie z PAP.

PSL, z którego list startowali politycy Kukiz'15, otrzymało w wyborach do Sejmu 8,55 proc. głosów. Przełoży się to na 30 mandatów. Pięć z nich otrzymali kandydaci Kukiz'15: Paweł Kukiz, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Agnieszka Ścigaj, Paweł Szramka oraz szef sejmowej komisji rolnictwa Jarosław Sachajko.

