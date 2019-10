Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Borys Budka o "efekcie Kidawy"

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. - Na przełomie roku wybory przewodniczącego PO. Członkowie zweryfikują naszą pracę - powiedział Borys Budka.

Są już wyniki wyborów z większości komisji wyborczych. - Wynik wyborczy mógł być lepszy. Należy wyciągnąć wnioski, poprawić to, co zostało źle zrobione - stwierdził w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM wiceprzewodniczący PO Borys Budka. - Mam szacunek do każdego, kto bierze udział w głosowaniu. Musimy dużo więcej zrobić, żeby ten wynik w przyszłości był lepszy, poprawić funkcjonowanie całej organizacji i iść do przodu - powiedział.