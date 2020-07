Wyniki wyborów 2020. Gmina Cisna wygrała wóz strażacki. NIK wszczął kontrolę

MSWiA zachęcało gminy do głosowania w wyborach, oferując wozy strażackie za wysoką frekwencję. W I turze w gminie Cisna wygrał Rafał Trzaskowski. Po wyborach do miejscowej OSP wkroczyła Najwyższa Izba Kontroli. "Ktoś wierzy w zbieg okoliczności?" - pyta europoseł PO Elżbieta Łukacijewska.

MSWiA ogłosiło przed I turą wyborów 2020, że w każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją otrzyma wóz strażacki. Konkurs od samego początku budził duże emocje. Mimo to resort postanowił powtórzyć akcję przed II turą. Tym razem do zdobycia było 49 wozów, po jednym na każde z byłych województw z wyłączeniem laureatów I tury.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Rafał Trzaskowski wygrywa po I turze w gminie Cisna

Jedną z gmin, która wygrała w I turze, była Cisna na Podkarpaciu. Przy ponad 75 proc. frekwencji najwięcej głosów otrzymał Rafał Trzaskowski. Portal supernowosci24.pl podaje, że kilka dni po wyborach do miejscowej OSP wkroczyli kontrolerzy NIK. Komendant PSP w Lesku, pod którą podlega Ochotnicza Straż Pożarna w Cisnej zaznacza, że to pierwsza taka kontrola w jego jednostkach. Twierdzi jednak, że to przypadek.

W podobnym tonie wypowiada się rzecznik Najwyższej Izby Kontroli, który tłumaczy, że to rutynowe działanie. Za audyt odpowiada delegatura w Rzeszowie i to ona miała wytypować jednostkę do kontroli. Żadnego związku w sprawie nie widzi również wójt gminy Renata Szczepańska, która mówi o nieporozumieniu.

Elżbieta Łukacijewska o kontroli NIK. "Czy ktoś wierzy w zbieg okoliczności?"

Audytem zaskoczony jest jednak naczelnik OSP w Cisnej. Przekonuje, że jednostka potrzebuje auta, bo dotychczasowy pojazd ma 33 lata. Wątpliwości ma również europosłanka PO z Podkarpacia Elżbieta Łukacijewska. "Czy ktoś wierzy w zbieg okoliczności?" - pyta w mediach społecznościowych.

