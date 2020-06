Wybory prezydenckie. MSWiA rozda gminom wozy strażackie. Warunek jest jeden: wysoka frekwencja w wyborach

- W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akcja pod hasłem "Bitwa o wozy" wywołuje duże kontrowersje wśród dziennikarzy i polityków opozycji. "Żałosna próba zachęcenia elektoratu Dudy do pójścia na wybory przy użyciu zasobów państwa" - stwierdził ekspert FOR Patryk Wachowiec.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wozy strażackie dla gmin. "Bitwa o wozy" (MSWiA)