Wygarnęli posłom. "Wieje mi z rury kanalizacyjnej"

- Program mieszkanie Plus nie powiódł się w takim zakresie, jak zakładaliśmy, co nie znaczy, że nie zostały zbudowane mieszkania. Zostały - mówił dziś premier Mateusz Morawiecki. - Te mieszkania, plus mieszkania w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, TBS-ów, spółdzielcze, rynkowe, prywatne, budowane systemem gospodarskim, razem składają się na ogromny sukces, bo ilość mieszkań oddanych do użytku w zeszłym roku to, o ile dobrze pamiętam, ponad 235 tysięcy - dodał premier.