Wybory prezydenckie. Władysław Kosiniak-Kamysz o Andrzeju Dudzie: oswoił się z tym, że został długopisem

Do prezydentury Andrzeja Dudy odniósł się również w Gdyni Szymon Hołownia. - Za dwa tygodnie możesz mieć prezydenta, który powie Ci to, co chcesz usłyszeć, po czym wróci na polityczne salony, do swoich. Albo wybierzesz takiego, który prezydenturę, nie tylko kampanię, spędzi z ludźmi. Wybierzesz prezydenta ludzi. Prezydenta, który przez tych pięć lat pokaże wszystkim to, o czym wszyscy chyba już zapomnieli. Rzeczpospolita to nie firma. To nie partia. To nie pole bitwy - mówił na spotkaniu z wyborcami.