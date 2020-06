Wybory prezydenckie 2020. Kandydaci zaczynają ostro walczyć o głosy [Relacja na żywo - 10 czerwca]

Wybory prezydenckie 2020. Kampania nabiera rozpędu. Środa to ostatni dzień na zgłaszania do PKW kandydatów. W najbliższy poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza poda wszystkich prawidłowo zgłoszonych. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Wybory 2020. Kolejny dzień kampanii (Mateusz Wlodarczyk / Forum)