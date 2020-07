Wybory prezydenckie 2020. Jacek Kurski: To ostatnie wybory, w których telewizja mogła zabezpieczyć wolny wybór

Wybory prezydenckie 2020. Jacek Kurski o "ratowaniu wyboru Polaków"

Według Jacka Kurskiego ważną rolę odegrała też debata TVP w Końskich. - Przez to, że TVP nie ustąpiła w sferze organizacji własnej debaty, prezydent mógł uniknąć pułapki - podkreślił. Mówiąc o pułapce, Kurski miał na myśli kwestię ułaskawienia pedofila przez Andrzeja Dudę. - Zadanie obrony pluralizmu TVP obroniła w 120 proc. - dodał.

Wybory prezydenckie 2020. Jacek Kurski o repolonizacji mediów

Prezes TVP wspomniał także o repolonizacji mediów w Polsce. Jego zdaniem rozwój cywilizacyjny będzie wymuszał rozszerzenie zdolności do budowania przekazu. - Nie postuluję frontalnego zderzenia. Żadnych wojen. Postuluję działania realne, konkretne, przemyślane, niekoniecznie głośne - podkreślił.

Jacek Kurski: Polityka bez prezesa PiS nie miałaby kręgosłupa

Jacek Kurski szczerze o relacji z bratem

W wywiadzie padło też pytanie dotyczące relacji pomiędzy Jackiem Kurskim a jego bratem Jarosławem. Wicenaczelny "GW" nie pojawił się na ślubie brata. - To jest bardzo przykre. Chyba postawił wszystko na to swoje zacietrzewienie, na jakąś złą rywalizację - stwierdził Jacek Kurski.

Zdaniem prezesa TVP problemy w relacjach z bratem mogą wywodzić się z tego, że zburzył Jarosławowi "idealny świat jedynaka". - To, co robi teraz mój brat, weszło już w fazę szaleństwa. To już pełne zatracenie różnicy między dziennikarstwem a rolą egzaltowanego polityka opozycji totalne - zaznaczył Kurski.