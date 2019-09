Wybory parlamentarne coraz bliżej. Konwencja Koalicji Obywatelskiej

Rozpoczęła się Konwencja Koalicji Obywatelskiej z udziałem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w Sosnowcu. - Wewnętrzne wojny, które szykują nam co chwilę rządzący, to nie sen, one dzieją się naprawdę - mówiła kandydatka koalicji na premiera. - Grzegorz, sorry, koalicja jest kobietą - krzyczała Barbara Piekarska.

Konwencja Koalicji Obywatelskiej (East News)

- Spotykamy się w Sosnowcu, stolicy zagłębia, nie przez przypadek. Bo właśnie w tym mieście ludzie dobrze znają wartość pracy i gorycz jej utraty. Kiedyś upadały tu całe zakłady, a inne masowo zwalniały pracowników - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej.

- Wewnętrzne wojny, które szykują nam co chwilę rządzący, to nie sen, one dzieją się naprawdę. Była wojna z sędziami, nauczycielami, ludźmi kultury, przyszedł czas na pracodawców i ludzi pracy. Ich niezależność stała się solą w oku rządzących - podkreślała.

- Na Nowogrodzkiej patrzy się na ludzi pracy jak na kułaków. Po prostu ludzie pracujący, którzy rozumieją swoją wartość nie pasują do systemu. Człowiek nie może myśleć, że zawdzięcza coś sam sobie. Ma czuć się podległy, a nie wolny - mówiła na konwencji.

Wybory parlamentarne 2019. Grzegorz Schetyna uderza w PiS - Czy mogą być wiarygodni ci, którzy obiecując walkę o klimat, czyste powietrze, walkę że smogiem, marnują, marnotrawią około 30 mld zł, które Komisja Europejska na ten cel przekazuje? To nie jest wiarygodność, to ich polityka. Polityka która polega na tym, że jedne stanowią obietnice, a drugie brak ich realizacji. Niewiarygodna ekipa z frazesami, pustymi frazesami i pustymi obietnicami - mówił Grzegorz Schetyna.

- Mam nadzieję, jestem przekonany, że 13 października wszyscy to z bliska zobaczą. Szczególnie tu, w Zagłębiu i na Śląsku - podkreślił.

Wybory parlamentarne 2019. Kobiety - Nie było bardziej antykobiecej ekipy rządowej niż ta obecna. Spójrzmy jak wyglądają listy wyborcze naszych oponentów. U nas 52 kobiety w pierwszych trójkach, u nich 25. To jest ta różnica w szacunku do kobiet - mówił Grzegorz Schetyna.

Barbara Nowacka zwróciła Schetynie uwagę, że nie tylko ilość ale jakość.

- Jeśli 13 października nie wygramy wyborów, to nasze dzieci i wnyki nam tego nie wybaczą - grzmiała z mównicy Katarzyna Piekarska.

Władzę PiS porównał do jeża zwiniętego w kulkę, przy czym jeże są sympatyczne, a PiS nie.

