Wybory parlamentarne 2019. Szydło: chcemy kontynuować dobry czas dla Polski

- W tych wyborach zdecydujemy, czy chcemy kontynuować wprowadzone przez rząd zmiany - mówiła na pikniku PiS Beata Szydło. Europosłanka Zjednoczonej Prawicy zapewniała, że obóz Jarosława Kaczyńskiego jest przygotowany "do kontynuacji dobrego czasu dla Polski".



Wiceprezes PiS w niedzielę odwiedziła mieszkańców Zakliczyna (woj. małopolskie). Podczas pikniku rodzinnego, Szydło apelowała o poparcie jej partii. - Chcemy was poprosić, zaufajcie nam i tym razem, pozwólcie nam kontynuować razem z wami ten program dobrych reform dla Polski. Pozwólmy, by ten dobry czas dla Polski trwał, Polska i Polacy tego potrzebują - mówiła ze sceny.

Była wicepremier dodała, że właśnie w takich miejscowościach jak Zakliczyn tworzono program PiS w 2015 roku. - Dzisiaj, po tych blisko czterech latach, mogę powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa. Większość tych projektów, propozycji o których wtedy rozmawialiśmy, została już zrealizowana. Pozostałe natomiast zostaną zakończone do końca tej kadencji - zapewniała Szydło.

Europosłanka chwaliła także rząd, który wprowadził kolejne programy społeczne. "One stały się również programami prorozwojowymi i to jest pewien fenomen, o którym dzisiaj już bardzo głośno się mówi w Europie. Polska szybko, dynamicznie się rozwija, jest bezpiecznym krajem o stabilnej gospodarce, a to wszystko powoduje, że są dobre perspektywy na przyszłość" - dodała była wicepremier.