Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Wałęsa dostanie "dwójkę" w Gdańsku?

Kolejna zmiana na listach Koalicji Obywatelskiej, tym razem na Pomorzu. Jarosław Wałęsa ma otrzymać drugie miejsce na gdańskiej liście ugrupowania do Sejmu. Potwierdził to rzecznik Platformy Obywatelskiej.

- Lider PO Grzegorz Schetyna rekomenduje Zarządowi Krajowemu PO, by Jarosław Wałęsa, były poseł i europoseł PO kandydował do Sejmu z miejsca drugiego listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w Gdańsku - poinformował w niedzielę rzecznik PO Jan Grabiec.