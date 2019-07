Wybory parlamentarne. Listy wyborcze dzielą Koalicję Obywatelską

"Parlamentarzyści+" - tak roboczo kształt list wyborczych PiS określają politycy partii rządzącej. W przypadku Platformy Obywatelskiej jest inaczej: nie wszyscy posłowie i senatorowie tej partii ponownie wystartują w wyborach. Grzegorz Schetyna musi ustąpić miejsca koalicjantom i innym środowiskom. A to budzi konflikty w partii. Nie tylko w lokalnych strukturach, ale i Sejmie.

Wtorek, piąte piętro budynku na Wiejskiej w Warszawie, gdzie znajduje się słynna kawiarnia "Czytelnik". To tam "pisały się" listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej. I to tam ich liderów przedstawił przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

Wszystko wygląda nieco chaotycznie i jakby było przygotowywane "na chybcika". - Sam się gubię, skąd gdzie startuje, co to ma być? - dziwi się formą przedstawienia list przez Schetynę jeden z dziennikarzy.

Hartwich miała być numerem 3 na liście wyborczej KO do Sejmu, ostatecznie otrzymała miejsce 7. - co ją ponoć zaskoczyło.

- I co, teraz Arka Myrchę "Schet" będzie wycinać? Bo Hartwich? To jest niepoważne - irytuje się jeden z młodych polityków Platformy. To Myrcha jeszcze we wtorek był kandydatem nr 3 w Toruniu. Z mediów dowiedział się, że mogłaby zastąpić go ostatecznie Hartwich.