Wybory parlamentarne 2019. Prezydent Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński zagłosowali

Wybory parlamentarne 2019. Prezydent Andrzej Duda zagłosował w Krakowie. Razem z nim głos w wyborach parlamentarnych oddała Agata Kornhauser-Duda. Na Żoliborzu zagłosował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Andrzej Duda ucieszył się z wysokiej frekwencji w wyborach parlamentarnych za granicą. - To jest branie odpowiedzialności za kraj w swoje ręce - powiedział. Zapewnił, że odkąd skończył 18 lat, bierze udział w wyborach. - Mam nadzieję, że wszyscy do nich pójdą i o to proszę - zaapelował.