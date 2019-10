Wybory parlamentarne 2019. Tak Polacy głosują za granicą

Trwają wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu RP. Polacy głosują nie tylko w kraju, ale też za granicą. Litwa, Francja, a nawet odległy Wietnam - to tylko kilka państw, w których pojawiły się kolejki do lokali wyborczych. Wasze zdjęcia otrzymuje także redakcja Dziejesię.

Wybory 2019 trwają. Polacy głosują za granicą (zdjęcie Użytkownika dziejesie.wp.pl, Fot: Bartek)

W Polsce trwają wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. W wyborach tłumnie uczestniczy także Polonia.

Wybory 2019. "Jeszcze tak nie było"

Na zdjęciach przesłanych do redakcji Dziejesię widać kolejki przed lokalami wyborczymi. Swoje głosy oddaliście między innymi w Czechach.

- W Pradze ogromny ruch w konsulacie. Panie z komisji mówiły, że jeszcze nigdy tak nie było. A było dopiero przed godziną 12 - podkreśliła Katarzyna.

Nasza czytelniczka swój głos oddała w drodze do Krakowa. Jak dodała, nie zdążyłaby oddać głosu w Polsce, dlatego zdecydowała się na na ambasadę w Pradze.













Wybory 2019. Tłoczno w lokalach wyborczych

Wasze zdjęcia z lokali wyborczych dotarły do nas także z Francji, Holandii oraz z Cypru. - W wyborach do Parlamentu Europejskiego było o tej porze pusto. Teraz ciągnie się kolejka - mówi Bartek, który swój głos oddał w Nikozji.





























Polacy w kolejkach stoją także w Rzymie. Jak poinformował dziennikarz Tomasz Krzyżak na swoim profilu na Twitterze, tam na oddanie głosu czeka się nawet dwie godziny.

Wybory 2019. Kolejki w Kazachstanie, na Litwie i w Wietnamie

Do naszej redakcji spłynęło także zdjęcie od pana Kamila. Widzimy na nim Polkę oddającą swój głos w wyborach. - W spisie było 70 osób. Do tego dochodzą jeszcze zaświadczenia - podkreśla mężczyzna.

Do urn wyborczych ruszyli także Polacy mieszkający na Litwie. Na zdjęciach widzimy kolejkę przed ambasadą Polski w Wilnie.













Wysoką frekwencją może pochwalić się także ambasada w Hanoi. Polacy przebywający w Wietnamie tłumnie ruszyli oddać swój głos w wyborach. Na zdjęciach widać, że humor naszych rodaków nie opuszcza.





















W kolejkach stoją także nasi rodacy przebywający na Wyspach Brytyjskich. - W Londynie trzeba było czekać czasem nawet półtorej godziny. Ponad 97 tysięcy Polaków może zagłosować dziś w Zjednoczonym Królestwie - mówił Maciej Woroch, korespondent TVN w Londynie.

