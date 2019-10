Wybory parlamentarne 2019. PKW o otwarciu wyborów 2019

- Rozpoczęcie głosowania odbyło się bez przeszkód. W żadnym z 27 415 lokali nie było opóźnień. Zdarzają się incydenty wyborcze takie jak zdarzenia losowe i zachowania osób oraz wyborców, które naruszają przepisy prawa wyborczego lub karnego - mówi przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz.

Wybory parlamentarne 2019. Złamanie ciszy wyborczej

Wybory 2019. Pożar w lokalach wyborczych

W dwóch budynkach, gdzie są lokale wyborcze, doszło do pożarów. W Łowczy (woj. lubelskie) po wybuchu pieca w Urzędzie Gminy przeniesiony zostać musiał lokal wyborczy. Dzisiaj doszło również do incydentu z zadymieniem w gminie Szubin. Doszło do przerwy technicznej i lokal wyborczy musiał zostać przesunięty do innej sali.