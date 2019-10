Wybory parlamentarne 2019. Nowe przypadki łamania ciszy wyborczej

Dwa kolejne przypadki łamania ciszy wyborczej odnotowano w woj. podkarpackim oraz mazowieckim. W woj. warmińsko-mazurskim odnotowano pięć takich przypadków, a na Śląsku dziewięć. Zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia ciszy wyborczej wpłynęło również w woj. lubuskim.

W Przemyślu, w nocy z soboty na niedzielę, odnotowano dwa przypadku zerwania plakatów wyborczych, co oznacza złamanie ciszy wyborczej. Z kolei w Rakszawie policja wylegitymowała mężczyznę, który niósł zwinięty plakat. To kolejne takie przypadki łamania ciszy wyborczej na Podkarpaciu podczas wyborów parlamentarnych 2019 - informuje PAP.

W woj. lubuskim policja otrzymała zgłoszenie o możliwości naruszenia ciszy wyborczej podczas wyborów 2019. Chodzi o agitację na rzecz jednego z kandydatów do Sejmu w wyborach parlamentarnych 2019. Miało do niego dojść na portalu społecznościowym. Trwa wyjaśnianie sprawy. Sprawcy grozi grzywna.

Wybory 2019. Kobieta i mężczyzna zerwali plakaty wyborcze

Wybory parlamentarne 2019. Do kiedy trwa cisza wyborcza?

Cisza wyborcza potrwa do godz. 21, o ile nie wystąpią przesłanki do jej przedłużenia. Do tego czasu zabronione jest m.in. rozpowszechnianie materiałów wyborczych czy publikowanie sondaży. Nie można też agitować na rzecz kandydatów czy informować o przebiegu wyborów 2019. Zakaz obowiązuje także w internecie. Za złamanie ciszy wyborczej grożą surowe kary, nawet do miliona zł grzywny.