Wybory 2019. Głosowanie w USA zakończone, rekordowo dużo wyborców

Lokale wyborcze w Stanach Zjednoczonych zamknięte. Polacy mieszkający w USA zakończyli głosowanie w wyborach parlamentarnych. Jako ostatnie zamknięto lokale wyborcze na zachodzie USA, m.in. w Kalifornii.

Do godz. 6 rano czasu polskiego Polacy mieszkający w zachodnich stanach USA mogli oddać swój głos w wyborach parlamentarnych. Lokale wyborcze na wschodzie Stanów Zjednoczonych, m.in. w Nowym Jorku, New Jersey, Connecticut i Massachusetts, były otwarte do godz. 3 czasu polskiego.