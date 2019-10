Polacy w USA już głosują. Długa kolejka przed konsulatem w Nowym Jorku

W USA trwa już głosowanie w wyborach parlamentarnych. Kandydatów do Sejmu i Senatu wybierają tam 32 tys. Polaków, którzy zarejestrowali się do głosowania. Władze przygotowały dla nich 48 lokali wyborczych w 23 stanach.

Najwięcej osób zarejestrowało się do głosowania na terenie okręgu Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Konsul generalny Maciej Golubiewski przekazał polskim mediom, że chęć udziału w wyborach zadeklarowało 13 tys. 494 osoby. Cztery lata temu było to 8,5 tys. osób.

Wybory 2019. W Los Angeles 100 tys. uprawnionych Polaków

Wybory 2019. Większe zainteresowanie niż 4 lata temu

W tym roku w Stanach Zjednoczonych zarejestrowało się do głosowania łącznie ok. 32 tys. osób. To o 5 tys. więcej niż w wyborach parlamentarnych w 2015 r. Głosowanie w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się 12 października o 7 rano i potrwa do 21:00 czasu lokalnego.