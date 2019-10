Wybory 2019. Czym zajmuje się Okręgowa Komisja Wyborcza? Jej rola jest bardzo ważna

Czym jest Okręgowa Komisja Wyborcza? Kto wchodzi w jej skład? I jakie są jej obowiązki w wybory 2019? Wszystko, co warto wiedzieć jednym z organów czuwających nad organizacją i przebiegiem wyborów 2019.

Okręgowa Komisja Wyborcza składa się od 5 do 11 sędziów, w tym z komisarza wyborczego, który jest jej przewodniczącym. Sędziowie są zgłaszani przez Ministra Sprawiedliwości najpóźniej w 52 dniu przed wyborami. Jedynym ograniczeniem co do dołączenia do okręgowej komisji wyborczej jest wiek. Sędzia nie może mieć więcej niż 70 lat, ale może być w stanie spoczynku. Powołanie okręgowych komisji wyborczych musi nastąpić najpóźniej w 48 dniu przed wyborami.