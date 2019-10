WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Cisza wyborcza w wybory parlamentarne 2019. Czas trwania, co można, a czego nie podczas ciszy wyborczej 2019? Cisza wyborcza 2019 to wyjątkowy okres w kalendarzu wyborczym. Oznacza zakończenie kampanii wyborczej i daje wyborcom chwilę wyciszenia po to, żeby mogli podjąć decyzję, na kogo chcą zagłosować. Ile trwa cisza wyborcza w wybory 2019 i co jest w jej czasie zakazane? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Cisza wyborcza 2019 w wybory parlamentarne. Czym jest zakaz agitacji? (Shutterstock.com) Podstawowe informacje na temat czasu trwania ciszy wyborczej i tego, co jest w jej trakcie zakazane, znajdujemy w Kodeksie Wyborczym. Art. 107 brzmi "W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione". Na podstawie powyższego fragmentu można wywnioskować, że Cisza wyborcza 2019 przed wyborami parlamentarnymi będzie obowiązywać od północy w nocy z 11 na 12 października do godziny 21 w niedzielę 13 października. W artykule 107. znajduje się również informacja o zakazie prowadzenia agitacji wyborczej. Co to znaczy? W uproszczeniu agitacja wyborcza to nakłanianie do głosowania na konkretnego kandydata lub ugrupowanie polityczne. Czy cisza wyborcza 2019 musi zakończyć się o 21. Otóż nie. Cisza wyborcza może zostać przedłużona. Decyzję o tym może wydać PKW. Dochodzi do tego, kiedy np. jeden z lokali został tymczasowo zamknięty, przez co wyborcy nie mieli możliwości oddawania głosu. Taka sytuacja miała miejsce np. podczas wyborów prezydenckich w 2015 roku. PKW wydłużyła wtedy ciszę wyborczą do godziny 22:30. Cisza wyborcza 2019 w wybory parlamentarne. Co można? Podczas ciszy wyborczej będzie można: informować o przebiegu wyborów

utrzymywać w Internecie dostęp do materiałów o charakterze agitacyjnym oraz wyniki sondaży przedwyborczych, umieszczonych tam przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, pod warunkiem, że nie będą w nich dokonywane żadne zmiany

relacjonować głosowanie na kandydatów i innych osób biorących udział w głosowaniu,

utrzymywać plakaty powieszone przed ciszą

podawać informacje o frekwencji wyborczej w ubiegłych latach

podawać w dniu wyborów informacje o liczbie osób, którym wydano karty do głosowania ustalonej przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie danych otrzymanych z obwodowych komisji wyborczych Wybory 2019. Cisza wyborcza zakazuje W czasie ciszy wyborczej nie można: podawać do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży), wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania, w tym również o szacowanej frekwencji

klikać znaczniki typu "Lubię to" pod postami internetowymi polityków

udostępniać profili polityków na portalach społecznościowych

informować o osobach kandydujących w danym okręgu wyborczym, podając tylko nazwiska wybranych kandydatów, czy nazwy wybranych komitetów wyborczych Cisza wyborcza 2019. Kary za łamanie zakazu prowadzenia agitacji Zgodnie z polskim prawem za prowadzenie agitacji politycznej podczas ciszy wyborczej grozi kara grzywny w wysokości od 50 zł do 5 tys. zł. Znacznie wyższa kara przewidziana jest za publikowanie sondaży i wyników wyborów w trakcie ciszy wyborczej. Złamanie tego zakazu traktowane jest jako występek, karany grzywną w wysokości od 500 tys. zł do nawet miliona złotych. Warto pamiętać, że regulacje dotyczącego tego, co można, a co jest zakazane w trakcie ciszy wyborczej, dotyczą dziennikarzy, portali internetowych, rozgłośni radiowych i telewizji, ale także wszystkich osób fizycznych.