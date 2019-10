Wybory parlamentarne 2019. Polacy głosują w wyborach 2019

O godz. 7 rozpoczęły się w Polsce wybory parlamentarne 2019. Właśnie o tej godzinie zostały otwarte lokale wyborcze. Głosowanie planowo potrwa do godz. 21. Do tego czasu trwa cisza wyborcza.

W niedzielę 13 października o godz. 7. rozpoczęły się w Polsce wybory parlamentarne 2019. W wyborach 2019 wybierzemy 460 naszych reprezentantów do Sejmu i 100 do Senatu. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. W wyjątkowych przypadkach głosowanie może zostać przedłużone.