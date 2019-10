Kiedy poznamy wyniki wyborów 2019? Magdalena Pietrzak: Nie tak szybko jak przy poprzednich

Według szefowej Krajowego Biura Wyborczego wyniki wyborów parlamentarnych 2019 powinniśmy poznać we wtorek. W poniedziałek powinny zostać ujawnione nazwy komitetów, które przekroczyły próg wyborczy.

Wiadomo również, kiedy będą znane wyniki wyborów parlamentarnych 2019. - Liczymy, że stanie się to już we wtorek, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. To, które komitety przekroczą próg wyborczy, powinno być wiadome już w poniedziałek. Nie będzie jednak tak szybko, jak w przypadku poprzednich wyborów do Europarlamentu - przekonywała szefowa KBW.