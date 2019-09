Wybory parlamentarne 2019. Komentarze po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego. "Po prostu horror"

Wybory parlamentarne 2019 coraz bliżej. Jarosław Kaczyński złożył kolejne obietnice wyborcze, co wywołało fale komentarzy. "Na koniec 2023 r. minimalna pensja 4 tys. I druga trzynastka. Horror. Po prostu horror" – ocenia publicysta Łukasz Warzecha.

Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego szeroko komentowali politycy opozycji. "Kaczyński: 'Naszym celem jest budowa polskiej wersji państwa dobrobytu.' Od 4 lat znamy ją doskonale. Lewe pensje, nagrody, wyłudzanie lotów, mieszkania dla swoich, koperta dla księdza... To model dobrobytu dla ludzi PiS" – pisał Marcin Kierwiński z PO.

Grzegorz Schetyna już w czasie przemówienia prezesa PiS napisał: "Jarek kończ". W czasie konwencji Kaczyński stwierdził, że poza Kościołem jest tylko nihilzm. "Nihilizmu, prezesie Kaczyński, niech Pan szuka we własnej partii. Jest tam go całkiem sporo. Mówiąc, że poza Kościołem katolickim jest tylko nihilizm, obraził Pan dziś miliony Polaków, którzy nie są katolikami. Pana słowa to po prostu chamstwo" – skomentował Adrian Zandberg z partii Razem.