Wybory parlamentarne 2019. Kacper Płażyński pokonał Wałęsę i Neumanna

Wybory 2019. Kandydat PiS na posła Kacper Płażyński liderem wyborów do Sejmu w Gdańsku. Wszystko wskazuje na to, że uzyskał wynik znacznie lepszy od swoich konkurentów.

Do bardzo ciekawego starcia doszło w Gdańsku. Najnowsze wyniki (choć wciąż niepełne) wskazują, że liderem wyborów do Sejmu w Gdańsku jest Kacper Płażyński. Polityk PiS zdobył na ten moment minimum 77 803 głosów. Co ciekawe, w "wyścigu" do parlamentu wyprzedził nawet swojego partyjnego kolegę - lidera listy PiS w mieście. Wiceminister Jarosław Sellin zdobył bowiem 25 035 głosów.