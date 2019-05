Wybory do Europarlamentu 2019. Polacy chcą wiedzieć, jakie poglądy mają partie

Zbliżają się wybory do Europarlamentu 2019. Już 26 maja wybierzemy europosłów, którzy przez następne 5 lat zasiadać będą w ławach w Brukseli i Strasburgu. Na 10 dni przed głosowaniem, kampania wyborcza jest w pełni. Komitety prześcigają się w organizacji spotkań, konwencji i publikacji spotów. Polacy chcą jednak wiedzieć, jakie naprawdę poglądy mają partie polityczne. Świadczy o tym popularność „Latarnika Wyborczego”.

Wybory do Europarlamentu 2019. Latarnik Wyborczy

Od 14 lat Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej przed każdymi wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi i europejskimi przygotowuje Latarnik Wyborczy, czyli narzędzie, które w łatwy sposób pozwala porównać swoje poglądy z deklaracjami komitetów partyjnych. Wystarczy wypełnić składający się z 24 zamkniętych pytań test, a aplikacja pokaże procentową zgodność naszych odpowiedzi z poszczególnymi komitetami. Co ważne, na te same pytania odpowiadały wcześniej komitety, otrzymujemy więc informacje z pierwszej ręki. To jedyne tak działające narzędzie w Polsce.

Wybory do Europarlamentu 2019. Świadomość wyborców

Stworzenie Latarnika Wyborczego wpisuje się w nurt działań zachęcających do świadomego głosowania. Według przeprowadzonych kilka lat temu badań CBOS, aż 62% osób deklaruje, że „ogólnie rzecz biorąc, w Polsce podczas wyborów nikt nie dba o to, by dostarczyć zwykłym ludziom wszystkie informacje niezbędne do dokonania mądrego wyboru”. Inicjatywy takie jak Latarnik Wyborczy pozwalają to zmienić.