Wybory 2020. Ziemowit Gowin popiera Rafała Trzaskowskiego. "To głos przeciwko pisowskiemu jedynowładztwu"

"W niedzielę odbędą się bardzo ważne wybory, od których zależy to, czy PiS dalej będzie sobie robił z Polski własny folwark i dążył do państwa quasi-autorytarnego, w którym prawo (kiepskie, bo kiepskie, ale zawsze jakieś) nie ma znaczenia lub jest dowolnie zmieniane pod widzimisię Kaczyńskiego" - rozpoczyna swój wpis na Facebooku Ziemowit Gowin.

"Po drugie do tych, którzy uważają, że obie opcje są tak samo złe - i nie zagłosują lub oddadzą nieważny głos. Po trzecie - choć wątpię w szanse powodzenia - do tych nielicznych (wśród moich znajomych), którzy chcą głosować na Dudę" - dodaje Ziemowit Gowin.

Wybory 2020. Ziemowit Gowin popiera Rafała Trzaskowskiego

"Jeśli wygra Trzaskowski, to i tak do wyborów parlamentarnych mamy kilka lat, podczas których wszystko się może zmienić, zaś wy możecie działać/wspierać wasze partie: Lewicę, Konfederację, PSL itd." - przekonuje Ziemowit Gowin.

"Ja głosuję na Rafała Trzaskowskiego. Nie jest on moim kandydatem - nikt nie jest, niestety. Ale nie głosuję też na niego z bólem. Nie boli mnie, że wybieram efektywne narzędzie do zatrzymania dalszej degradacji tego państwa, jego prawa i społeczeństwa. Boleć będzie, jak owo narzędzie przegra. Dlatego... no dobra, powiem to: głosujcie na Trzaskowskiego!" - kończy swój wpis na Facebooku Ziemowit Gowin.